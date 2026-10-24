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Maltepe'de gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Maltepe'de gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Başlık ResmiMaltepede gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne ve baba, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılırken 12 yaşındaki İbrahim K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Maltepe’de bir gecekonduda meydana gelen yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 06.50 civarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üstünde yer alan bir gecekonduda henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde evde olan anne ve baba yaralı olarak kurtarıldı. Evde olan 12 yaşındaki İbrahim K.’ya ulaşmak amacıyla çalışma yapan ekipler, ayrıntılı arama sonucunda çocuğun cansız bedenini buldu. İbrahim K.’nın cenazesi, incelemelerin sonrasında morga sevk edildi.

Maltepede gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Başlık ResmiMaltepede gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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