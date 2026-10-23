Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaydet
|

Yangın, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında çıktı.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi
Başlık ResmiManisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Fabrikadaki işçiler hızlıca tahliye edildi. Fabrikanın akü şarj istasyonunda asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personelin yanı sıra 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri müdahale etti.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi
Başlık ResmiManisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi
Başlık ResmiManisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.