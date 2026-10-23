Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Yangın, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında çıktı.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Fabrikadaki işçiler hızlıca tahliye edildi. Fabrikanın akü şarj istasyonunda asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personelin yanı sıra 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri müdahale etti.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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