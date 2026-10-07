Mersin'de uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullananlara yönelik başlatılan soruşturmada 273 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan "mükerrer kullanıcılara" yönelik soruşturma başlatıldı.

273 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin adreslerdeki incelemesi sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Mersin Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIMersin

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