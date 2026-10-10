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Mezarlıkta esrarengiz ölüm! İmam ikindi namazına gelmeyince gerçek ortaya çıktı

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Mezarlıkta esrarengiz ölüm! İmam ikindi namazına gelmeyince gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiMezarlıkta esrarengiz ölüm! İmam ikindi namazına gelmeyince gerçek ortaya çıktı

Mersin’de imamlık yapan Halil Kısa, ikindi namazını kıldırmak için camiye gelmeyince cemaat endişelendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler imamı mezarlıkta ölü buldu.

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Olay, Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, mahalle camisinde imam hatip olan Halil Kısa (51), ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gitti.

İKİNDİ NAMAZINA GİTMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat evine gitti. Vatandaşlar, evdeki eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. Bunun üzerine mezarlığa giden vatandaşlar, Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.

Mezarlıkta esrarengiz ölüm! İmam ikindi namazına gelmeyince gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiMezarlıkta esrarengiz ölüm! İmam ikindi namazına gelmeyince gerçek ortaya çıktı

İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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