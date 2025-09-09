Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan'dan aldığı araç ile Türkiye'ye gelen şahıs, motor arızası üzerine geri dönmek istedi. Ancak Bulgar gümrüğü yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmeyince vatandaş ateşe verdi. Alev alev yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye'ye giriş yapan şahıs, aracı motor arızası verince geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi. Bunun üzerine şahıs, aracını Alikahya mevkiinde bulunan boş alana götürdü. Sürücü, aracını üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı - 1. Resim

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma sinirlendiğini ve bu yüzden yakma kararı aldığını iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

