Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye'ye giriş yapan şahıs, aracı motor arızası verince geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi. Bunun üzerine şahıs, aracını Alikahya mevkiinde bulunan boş alana götürdü. Sürücü, aracını üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma sinirlendiğini ve bu yüzden yakma kararı aldığını iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.