Müşteri gibi markete girdi! Çaldığı 4 kolide ne olduğu şaşırttı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir şahıs, müşteri kılığında markete girerek 4 koli kahveyi poşete doldurdu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İlginç hırsızlık, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de bulunan bir markette yaşandı.
4 KOLİ KAHVE ÇALDI
Müşteri gibi markete giren şahıs, telefonda konuşuyormuş gibi yaparak 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci