Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Müşteri gibi markete girdi! Çaldığı 4 kolide ne olduğu şaşırttı

Müşteri gibi markete girdi! Çaldığı 4 kolide ne olduğu şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir şahıs, müşteri kılığında markete girerek 4 koli kahveyi poşete doldurdu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlginç hırsızlık, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de bulunan bir markette yaşandı.

4 KOLİ KAHVE ÇALDI

Müşteri gibi markete giren şahıs, telefonda konuşuyormuş gibi yaparak 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ukrayna tahılı Türkiye üzerinden dünyaya yayılacak! BM'nin açlıkla mücadele çabalarına büyük destekSakın bu gıdayı tüketmeyin! Erken ölüm riskini artıran gıda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti! ''Konum burayı gösterdi'' - 3. SayfaAlkollü sürücüden akılalmaz savunma! ''Konum burayı gösterdi''Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 3. SayfaKatil 5 saat evde anneyi beklediÇorlu'da facia! Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı: Hayat mücadelesi sürüyor - 3. SayfaFacialar peş peşe geldi"Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi" diyen öğretmen hakkında karar - 3. SayfaBaşörtülü çalışana skandal sözler hakkında kararOrtaokul öğrencileri kavga etmişti! Görüntülerin ardından harekete geçildi - 3. SayfaKavga görüntüleri gündem oldu, harekete geçildiHer şey ahlaksız bir teklifle başladı! Vahşette dikkat çeken tespih detayı - 3. SayfaVahşette dikkat çeken tespih detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...