Müşteri gibi markete girdi! Çaldığı 4 kolide ne olduğu şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 09:34 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 09:46 - Güncelleme:

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir şahıs, müşteri kılığında markete girerek 4 koli kahveyi poşete doldurdu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlginç hırsızlık, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de bulunan bir markette yaşandı. İlgili Haber Çaldığı araç yolda bıraktı! Bursa'da fıkra gibi hırsızlık kamerada 4 KOLİ KAHVE ÇALDI Müşteri gibi markete giren şahıs, telefonda konuşuyormuş gibi yaparak 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. OLAY ANI KAMERADA Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci