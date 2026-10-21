Nurişler Çetesi iddianamesi tamamlandı! Nurettin Ergin hakkında 29 yıla kadar ceza talep edildi

Nurişler organize suç örgütüne yönelik soruşturmada iddianamede hazırlandı. Örgütün yeni lideri Nurettin Ergin hakkında 29 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İddianamede örgütün, mağdurlardan zorla 2 milyon 100 bin lira değerinde çek aldığı ve çeklerin iptali için dava açan müştekiyi rehin alarak darp ettiği yer aldı.

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Nurişler Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün eski lideri Nuri Ergin'in oğlu ve örgütün yeni lideri olan Nurettin Ergin'in 29 yıl 6 ay hapsi talep edildi. İddianamede örgütün bir müştekinin iş yerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bıraktığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nurişler Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 970 sayfalık iddianamede, 30 kişi müşteki, 1 kişi müşteki şüpheli, 46 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Nuri Ergin

ESNAFI HARACA BAĞLADILAR

İddianamede Kamuoyunda "Nurişler", "Nuriş Kardeşler" ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen liderliğini halen cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergün'in yaptığı organize suç örgütünün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün 1990'lı yılların başlarında eylemlerinin görülmeye başlandığı, bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları iddianamede belirtildi.

Nurettin Ergin

ESKİ LİDER BABASIYLA CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİNDE KAĞIT-KALEM İLE İLETİŞİM

İddianamede örgütün eski liderinin Nuri Ergin olduğu yeni liderinin ise oğlu Nurettin Ergin olduğu belirtildi. Öte yandan Zeynel Ergin isimli şahsın yapılan cep telefonu incelemelerinde mağdurun cemaate çağrıldığı, tehdit edildiği, bu cemaatte Nurettin Ergin isimli şahsın da bulunduğunun tespiti aktarıldı. Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ile kapalı cezaevinde çeşitli zamanlarda yaptığı görüşmelerde kağıt kalem ile iletişim kurdukları iddianamede belirtildi. Örgütün telefon kullanmamaya özen gösterdiği, örgütün, görüşmelerinin tamamına yakını internet kullanımını gerektiren programlar ve sanal hatlar üzerinden yaptığı belirtildi.

MEZAR TAŞI İLE TEHDİT ETTİLER

Şüphelilerin daha önce öldürmeye teşebbüs ettikleri müşteki Osman Hergünkoşar'ın işyerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bıraktığı kaydedildi. Örgütün, mağdurlardan zorla 2 milyon 100 bin lira değerinde çek aldığı ve çeklerin iptali için dava açan müştekiyi rehin alarak darp ettiği de iddianamede kaydedildi.

Nurişler Çetesi iddianamesi tamamlandı! Nurettin Ergin hakkında 29 yıla kadar ceza talep edildi

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, örgütün yeni lideri Nurettin Ergin'in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘tehdit', ‘silahla kasten yaralama' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer 46 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘tehdit', ‘mala zarar verme', ‘şantaj' ve ‘kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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