Ordu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Mayıs 2025 19:36 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 19:39 - Güncelleme:

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, devrilen araçlardan biri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Liseler Mahallesi'nde, Ayten Kuru yönetimindeki otomobil ile Emrullah Kaymak idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kuru'nun kullandığı otomobil, devrildi. Kazada, sürücü Ayten ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah, eşi Öznur ve annesi Fatma Kaymak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir