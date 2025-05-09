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Ordu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ordu&#039;da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, devrilen araçlardan biri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Liseler Mahallesi'nde, Ayten Kuru yönetimindeki otomobil ile Emrullah Kaymak idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kuru'nun kullandığı otomobil, devrildi.

Ordu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kazada, sürücü Ayten ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah, eşi Öznur ve annesi Fatma Kaymak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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