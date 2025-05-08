Sahte mama şebekesi çökertildi: İzmir'de tonlarca ürün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 21:50 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 21:55 - Güncelleme:

İzmir Menemen'de bir depoya düzenlenen operasyonda 14 ton sahte kedi ve köpek maması ile üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 ton sahte kedi ve köpek maması ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan maması üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Develi Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. İlgili Haber “Mama lobisi" çocukları hedef aldı: "Bizim canımız yandıysa sizin de yansın" 14 TON SAHTE KEDİ VE KÖPEK MAMASI BULUNDU Operasyonda, 14 ton sahte kedi ve köpek maması, 1000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 plastik torba ve kutu, üretimde kullanılan 5 baskı ve pres makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir