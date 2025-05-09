Şanlıurfa'da oyun can aldı: 2 yaşındaki çocuk, 1 yaşındaki kuzenini traktörle ezdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, üzerinde oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle, 1 yaşındaki kuzeninin ezilmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nden kahreden bir kaza haberi geldi. 1 yaşındaki M.E.G., traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

OYUN OYNARKEN TRAKTÖRE ÇIKTI

Akranlarıyla oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halinde olan 27 NS 223 plakalı traktörün üzerine tırmandı. Traktörü kurcalayan M.C.G., bir süre sonra traktörün hareket etmesine neden oldu.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hareket eden traktör, önünde oynayan M.C.G.'nin kuzeni 1 yaşındaki M.E.G.'nin üzerinden geçti. Ezilen çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUĞUN CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Kırsal mahalleye giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.