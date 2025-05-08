Şanlıurfa’da dehşet anları! Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin balkonunda dehşet anları yaşandı. Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
1 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI
Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru