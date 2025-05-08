Şanlıurfa’da dehşet anları! Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin balkonunda dehşet anları yaşandı. Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.