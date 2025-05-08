Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa’da dehşet anları! Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da dehşet anları! Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa’da dehşet anları! Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin balkonunda dehşet anları yaşandı. Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM raporu sert konuştu! "Ya felaket ya değişim"Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! Kulüp transfer için harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, sonrası facia… ''O durumdayken hiç hissetmedim'' - 3. SayfaGaz kaçağını kontrol ederken faciayı yaşadıBahar Aksu cinayetinde dehşet detaylar! Keşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndüler - 3. SayfaKeşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndülerHızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı - 3. SayfaHızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardıCizre'de feci olay! Direksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadı - 3. SayfaDireksiyon başında fenalaşan tır şoförü faciayı yaşadıKarısını öldürüp intihar etmişti: Ankara'daki korkunç cinayetin ardından çıkan hayrete düşürdü - 3. SayfaKorkunç cinayetin ardından çıkan hayrete düşürdüMiksere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi! Genç kadının o paylaşımı yürek yaktı - 3. SayfaÇok sevdiği motosikleti sonu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...