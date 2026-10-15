Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, 15 okulu etkiledi. Okulların zemin katlarını su basarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici ve beraberindeki heyet, selden etkilenen eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

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Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışlar, Karasu ilçesindeki bazı eğitim kurumlarında da su baskınlarına yol açtı. Yağışların ardından harekete geçen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici; şube müdürleri ve okul idarecileri ile birlikte afetten etkilenen okulları sahada inceledi.

Sel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor

İlçe genelinde sel felaketinden etkilenen okul sayısının 15 olduğu öğrenildi. Saha incelemeleri kapsamında Karasu Merkez Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Enşici, okul binası ve bahçesinde meydana gelen sel su baskınını yerinde inceledi.

Sel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor



Görüntülerde, okulların zemin katlarını yutan suların diz boyunda olduğu ve denetimler sırasında ekiplerin yürümekte zorlandığı görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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