Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Sel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, 15 okulu etkiledi. Okulların zemin katlarını su basarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici ve beraberindeki heyet, selden etkilenen eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Kaydet
|

Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışlar, Karasu ilçesindeki bazı eğitim kurumlarında da su baskınlarına yol açtı. Yağışların ardından harekete geçen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici; şube müdürleri ve okul idarecileri ile birlikte afetten etkilenen okulları sahada inceledi.

Sel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor
Başlık ResmiSel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor

İlçe genelinde sel felaketinden etkilenen okul sayısının 15 olduğu öğrenildi. Saha incelemeleri kapsamında Karasu Merkez Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Enşici, okul binası ve bahçesinde meydana gelen sel su baskınını yerinde inceledi.

Sel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor
Başlık ResmiSel okulları vurdu! Çok sayıda kurumda hasar tespit sürüyor


Görüntülerde, okulların zemin katlarını yutan suların diz boyunda olduğu ve denetimler sırasında ekiplerin yürümekte zorlandığı görüldü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.