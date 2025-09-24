Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular

Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, aralarında husumet bulunan üç kişi arasında yaşanan kavgada 27 yaşındaki genç, silahla göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından, bir saatten kısa sürede şüpheliler yakalandı.

Korkunç olay gece 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Aziz Duran Parkı mevkiinde meydana geldi.

TELEFONDA KÜFÜRLEŞTİLER, BULUŞMADA KAN AKTI

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.Ç. (20) ile Taha Görkem Deniz (27) telefonda küfürleştikten sonra buluştu. K.Ç. ve yanında gelen A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz arasında başlayan tartışmada K.Ç., yanında getirdiği silahla Görkem Deniz'i göğüs bölgesinden vurdu.

Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular - 1. Resim

27 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular - 2. Resim

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Hususa ilişkin inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İspanya Kralı ve Ukrayna lideri BM kürsüsünde! Dünyaya seslendilerAtletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşini darbedip o anları yayınlamıştı! Son paylaşımı pes dedirtti - 3. SayfaEşini darbeden şahsın paylaşımı pes dedirttiVan’da acı kayıp: Öğretmen Onur Tezel kazada can verdi - 3. SayfaVan’da acı kayıp: Öğretmen Onur Tezel kazada can verdiNevşehir’deki okulda feci olay! 9 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti - 3. SayfaNevşehir’de okulda feci olay! 9 yaşındaki Eylül'ün acı sonuEskişehir'de oynadığı oyundan etkilenerek dehşet saçmıştı! Bıçaklı saldırgan için karar verildi - 3. Sayfaİşte Eskişehir'i kana bulayan saldırganın cezasıSivas'ta yürek sızlatan görüntü! Yavru köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltında - 3. SayfaYavru köpeğe sopayla defalarca vurdu!Akaryakıt istasyonundaki heyelan faciasında 3 kişi can vermişti! İstenen cezalar belli oldu - 3. SayfaHeyelan faciasında istenen cezalar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...