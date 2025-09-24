Serdivan’da korkunç cinayet: 27 yaşındaki genci göğsünden vurdular

Korkunç olay gece 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Aziz Duran Parkı mevkiinde meydana geldi.

TELEFONDA KÜFÜRLEŞTİLER, BULUŞMADA KAN AKTI

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.Ç. (20) ile Taha Görkem Deniz (27) telefonda küfürleştikten sonra buluştu. K.Ç. ve yanında gelen A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz arasında başlayan tartışmada K.Ç., yanında getirdiği silahla Görkem Deniz'i göğüs bölgesinden vurdu.

27 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Hususa ilişkin inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.