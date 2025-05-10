Skandal görüntü! Atı arabaya bağlayarak götürdü... Cezadan kaçamadı

Adana'da sürücü S.T., atı aracına bağlayarak trafiğe çıktı. Şahsa ekipler tarafından bin 986 TL idari para cezası kesildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde atı otomobile bağlayarak trafiğe çıkan sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Ekipler tarafından sürücüye bin 986 TL para cezası kesildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahsın adliyeye sevk edileceği de bildirildi.