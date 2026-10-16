Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

Öldürülüp cesedinin tandırda yakıldığı iddiaları ile gündem olan Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin soruşturmanın ilk dava duruşması bugün görüldü. Fıstık bahçesinde bulunan kıyafetlerin, HTS kayıtlarının ele alındığı davada tanıklar dinlendi. Aile avukatı, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek detaylı keşif yapılmasını talep etti.

Kaydet
|

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen, ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla soruşturması genişletilen Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Akyel’in eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanık dinlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Mekiye Akyel
HABERLER

Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandılar

Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık beyanları, tanık anlatımları, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetler ve baz istasyonu (HTS) kayıtları ele alındı.

Duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik üzerine sanık yakınları mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, sanıkların ifadelerini kabul etmediklerini belirtti. Abla Pilgir kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve en azından cansız bedenine ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

DETAYLI KEŞİF TALEBİ

Ailenin avukatlarından Gurbet Gülbay, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Avukat Gülbay, olay yerinde detaylı keşif yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

SIĞINMA EVİ DETAYI

Tanık Saniye Bulut'un, Mekiye Akyel ile kadın sığınma evinde kaldıkları döneme ilişkin anlatımlarına da değinen Gülbay, dosyadaki tüm delillerin titizlikle incelenmesini istediklerini söyledi. Gülbay, Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir’in hakarete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürerek davada mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

NELER OLMUŞTU?

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolmuştu. Akyel’in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşımıştı.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER”

Mekiye Akyel’in ablası Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek, “Benim kardeşim 8 yıldır İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin iki ağabeyinden ve kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadığı için bile şiddet gördü. Kardeşimi öldürdüler” demişti.

Programda ayrıca Mekiye Akyel’in kaybolduğu gece köydeki tandırın sabaha kadar yanması ve şiddet nedeniyle eski eşiyle görüşmeye gittiği gün bir daha kendisinden haber alınamaması gibi çarpıcı iddialar da aktarılmıştı.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

“TANDIRDA YAKILDI” İDDİASI

Canlı yayına bağlanan komşular da Mekiye'nin eşi tarafından öldürüldüğünü, tandırda yakıldığını iddia etmişti.

Akyel’in bulunamamasıyla ilgili soruşturmada, eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alınmıştı. Akyel kaybıyla ilgili eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlenmişti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Başlık ResmiTandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Siirt
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.