Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi
Öldürülüp cesedinin tandırda yakıldığı iddiaları ile gündem olan Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin soruşturmanın ilk dava duruşması bugün görüldü. Fıstık bahçesinde bulunan kıyafetlerin, HTS kayıtlarının ele alındığı davada tanıklar dinlendi. Aile avukatı, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek detaylı keşif yapılmasını talep etti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen, ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla soruşturması genişletilen Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Akyel’in eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanık dinlendi.
Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandılar
Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık beyanları, tanık anlatımları, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetler ve baz istasyonu (HTS) kayıtları ele alındı.
Duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik üzerine sanık yakınları mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, sanıkların ifadelerini kabul etmediklerini belirtti. Abla Pilgir kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve en azından cansız bedenine ulaşılmasını istediklerini söyledi.
DETAYLI KEŞİF TALEBİ
Ailenin avukatlarından Gurbet Gülbay, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Avukat Gülbay, olay yerinde detaylı keşif yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.
SIĞINMA EVİ DETAYI
Tanık Saniye Bulut'un, Mekiye Akyel ile kadın sığınma evinde kaldıkları döneme ilişkin anlatımlarına da değinen Gülbay, dosyadaki tüm delillerin titizlikle incelenmesini istediklerini söyledi. Gülbay, Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir’in hakarete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürerek davada mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.
NELER OLMUŞTU?
Siirt'in Baykan ilçesinde 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolmuştu. Akyel’in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşımıştı.
“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER”
Mekiye Akyel’in ablası Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek, “Benim kardeşim 8 yıldır İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin iki ağabeyinden ve kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadığı için bile şiddet gördü. Kardeşimi öldürdüler” demişti.
Programda ayrıca Mekiye Akyel’in kaybolduğu gece köydeki tandırın sabaha kadar yanması ve şiddet nedeniyle eski eşiyle görüşmeye gittiği gün bir daha kendisinden haber alınamaması gibi çarpıcı iddialar da aktarılmıştı.
“TANDIRDA YAKILDI” İDDİASI
Canlı yayına bağlanan komşular da Mekiye'nin eşi tarafından öldürüldüğünü, tandırda yakıldığını iddia etmişti.
Akyel’in bulunamamasıyla ilgili soruşturmada, eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alınmıştı. Akyel kaybıyla ilgili eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlenmişti.