Öldürülüp cesedinin tandırda yakıldığı iddiaları ile gündem olan Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin soruşturmanın ilk dava duruşması bugün görüldü. Fıstık bahçesinde bulunan kıyafetlerin, HTS kayıtlarının ele alındığı davada tanıklar dinlendi. Aile avukatı, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek detaylı keşif yapılmasını talep etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen, ardından Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla soruşturması genişletilen Mekiye Akyel’in kaybolmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Akyel’in eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanık dinlendi.

Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık beyanları, tanık anlatımları, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetler ve baz istasyonu (HTS) kayıtları ele alındı.

Duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik üzerine sanık yakınları mahkeme salonundan çıkarıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, sanıkların ifadelerini kabul etmediklerini belirtti. Abla Pilgir kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve en azından cansız bedenine ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

DETAYLI KEŞİF TALEBİ

Ailenin avukatlarından Gurbet Gülbay, sanıkların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Avukat Gülbay, olay yerinde detaylı keşif yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

SIĞINMA EVİ DETAYI

Tanık Saniye Bulut'un, Mekiye Akyel ile kadın sığınma evinde kaldıkları döneme ilişkin anlatımlarına da değinen Gülbay, dosyadaki tüm delillerin titizlikle incelenmesini istediklerini söyledi. Gülbay, Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir’in hakarete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürerek davada mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

NELER OLMUŞTU?

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolmuştu. Akyel’in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşımıştı.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER”

Mekiye Akyel’in ablası Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek, “Benim kardeşim 8 yıldır İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin iki ağabeyinden ve kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadığı için bile şiddet gördü. Kardeşimi öldürdüler” demişti.

Programda ayrıca Mekiye Akyel’in kaybolduğu gece köydeki tandırın sabaha kadar yanması ve şiddet nedeniyle eski eşiyle görüşmeye gittiği gün bir daha kendisinden haber alınamaması gibi çarpıcı iddialar da aktarılmıştı.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

“TANDIRDA YAKILDI” İDDİASI

Canlı yayına bağlanan komşular da Mekiye'nin eşi tarafından öldürüldüğünü, tandırda yakıldığını iddia etmişti.

Akyel’in bulunamamasıyla ilgili soruşturmada, eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alınmıştı. Akyel kaybıyla ilgili eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlenmişti.

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel davasında ilk duruşma görüldü: Aileden detaylı keşif talebi

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Siirt Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıSiirt

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