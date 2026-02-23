Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişmeyi Müge Anlı duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mekiye Akyel dosyasında soruşturma genişledi; eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alındı.

Siirt’te 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki, dört çocuk annesi Mekiye Akyel’e ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın cinayet şüphesiyle derinleştirilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mekiye Akyel’in son sinyal verdiği noktada üç aile üyesine ait sinyaller de tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandılar

KIZ KARDEŞİ BAŞVURMUŞTU

Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki Mekiye Akyel’in, şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eski eşiyle görüşmeye gittikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Genç kadından uzun süre haber alamayan ailesi, bulunması için Müge Anlı’nın sunduğu programa başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.

Mekiye Akyel'in kaybında sıcak gelişme! Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandılar

TANDIR İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Yayında gündeme gelen bir diğer iddiaya göre, İsa Güç'ün Akyel'in kaybolmasının ardından imam nikahıyla başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın, birlikte yaşadığı dönemde şiddet gördüğünü iddia ederek Güç'ün kendisine "Senin sonun da Mekiye gibi olacak" dediğini söyledi. Öte yandan, Akyel'in kaybolduğu gece köyde tandırın akşamdan sabaha kadar yandığı iddia edildi. Aileyi tanıyan bazı kişilerin, "Galiba sizin kızı yakıyorlar" şeklinde ifadeler kullanarak çeşitli söylentiler yaydığı da iddialar arasında yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası