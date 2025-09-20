Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

DEFALARCA TAKLA ATTI

Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, M.B. (20) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı ve tarlaya savruldu.



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan M.B., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.