Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu!

Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet, defalarca takla atarak yuvarlandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu! - 1. Resim

DEFALARCA TAKLA ATTI 

Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, M.B. (20) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı ve tarlaya savruldu.

Tarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu! - 2. Resim


HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan M.B., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rize'deki sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Park halindeki araca düştü: 25 yaşındaki genç yoğun bakımda - 3. SayfaPark halindeki araca düştü: 25 yaşındaki genç yoğun bakımdaArtvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü - 3. SayfaAsırlık tarihi köprü yerle bir olduOtobüs durağında sessiz ölüm! Sandalyede cesedini buldular - 3. SayfaOtobüs durağında sessiz ölüm! Sandalyede cesedini buldularKonya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi - 3. SayfaKonya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendiSüt kamyonu 3 yaşındaki çocuğa çarptı! - 3. SayfaÇiftlikte feci kaza! 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar - 3. Sayfa"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...