Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

Manisa’da seyir halindeki kamyonetle Atakan Güngör idaresindeki bisikletle çarpıştı. Trafik kazasında, 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ç.(53) idaresindeki kamyonet ile Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.