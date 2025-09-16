Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

- Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada A.Ç.(53) idaresindeki kamyonet, Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü A.Ç.de gözaltına alınırken Atakan Güngör'ün kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybettiği bildirildi.

Manisa’da seyir halindeki kamyonetle Atakan Güngör idaresindeki bisikletle çarpıştı. Trafik kazasında, 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı - 1. Resim
Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ç.(53) idaresindeki kamyonet ile Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.

Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

