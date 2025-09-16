Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada A.Ç.(53) idaresindeki kamyonet, Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü A.Ç.de gözaltına alınırken Atakan Güngör'ün kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybettiği bildirildi.
Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ç.(53) idaresindeki kamyonet ile Atakan Güngör (44) idaresindeki bisikletliye arkadan çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
