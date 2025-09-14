Manisa'da feci kaza! Can kayıpları var
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın karşı şeritte ilerleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Korkunç kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç ile karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş