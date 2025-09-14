Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa'da feci kaza! Can kayıpları var

Manisa'da feci kaza! Can kayıpları var

Güncelleme:
Manisa&#039;da feci kaza! Can kayıpları var
Kaza, Manisa, Akhisar, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri

Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın karşı şeritte ilerleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Korkunç kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç ile karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Manisa'da feci kaza! Can kayıpları var - 1. Resim

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

