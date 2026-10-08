Tartıştığı kocasını 4 kurşunla öldürdü! Gözaltına alındı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen çiftin tartışması kanlı bitti. Ş.Y. Güzel (31), eşine ait tabancayla eşi Rıdvan Güzel’e (36) 4 el ateş ederek ölümüne neden olurken, 2 çocuk babası adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre olay, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
4 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyümesiyle Ş. Y. Güzel, eşine ait tabanca ile Rıdvan Güzel'e 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rıdvan Güzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
EŞİ GÖZALTINDA
Güzel'in cansız bedeni otopsi işlemleri ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Eşinin ateş etmesi üzerine hayatını kaybeden Rıdvan Güzel'in 2 çocuk babası olduğu ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.