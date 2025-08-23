Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü!

Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maganda, Cinayet, Düğün, Trabzon, Çaykara, Yakalanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün düzenlenen düğün merasiminde acı bir olay yaşandı. Magandalar tarafından, gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş, faciaya neden oldu. Seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Trabzon'da, dün düzenlenen gelin alma merasiminde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında 2 kişi tarafından tarlaya doğru gelinin evden çıkışı sırasında ateş açıldı.

Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü! - 1. Resim

MAGANDALAR DEHŞET SAÇTI, 1 KİŞİ SEKEN KURŞUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Seken kurşunların isabet ettiği Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı. Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Düğünde ateş ettikleri belirlenen ve Özel Harekat polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar düğünü kayda alan dron kamerası tarafından kayda alındı.

Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü! - 2. Resim

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.

Fuat Han'ın cenazesi daha sonra Palandöken ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına alındı. Namaz öncesi ve sonrası Fuat Han'ın babası Selami Han başta olmak üzere akrabaları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. 43 yaşındaki Fuat Han evli ve 3 çocuk babasıydı.

Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü! - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oyun bağımlılığı ruhsal bozukluk! Erkeklerde daha fazla görülüyor‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler - 3. Sayfa‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak!Ormanda koşarken önüne çıktı... Erzurum'da korkunç olay, tamamen çürümüş ceset bulundu! - 3. SayfaKorkunç olay, tamamen çürümüş!Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi - 3. SayfaYolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdiŞırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular - 3. SayfaKaçak elektrik denetimine silahlı saldırı!İstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandıİstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 3. Sayfaİstanbul trafiğinde tüfekle dolaştılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...