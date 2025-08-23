Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü!

Trabzon'da, dün düzenlenen gelin alma merasiminde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında 2 kişi tarafından tarlaya doğru gelinin evden çıkışı sırasında ateş açıldı.

MAGANDALAR DEHŞET SAÇTI, 1 KİŞİ SEKEN KURŞUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Seken kurşunların isabet ettiği Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı. Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Düğünde ateş ettikleri belirlenen ve Özel Harekat polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar düğünü kayda alan dron kamerası tarafından kayda alındı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.

Fuat Han'ın cenazesi daha sonra Palandöken ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına alındı. Namaz öncesi ve sonrası Fuat Han'ın babası Selami Han başta olmak üzere akrabaları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. 43 yaşındaki Fuat Han evli ve 3 çocuk babasıydı.