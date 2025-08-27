Vatandaşın Meclis Dilekçe Komisyonuna ilettiği talep: Muhtarlık kalksın

ESMA ALTIN - TBMM, Dilekçe Komisyonuna 28’inci yasama döneminde toplam 22 bin 631 başvuru yapıldı. Bu taleplerden biri de muhtarlık makamının kaldırılması oldu. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mart 2021’de yaptığı bir basın açıklamasında “10 milyon işsizimiz var, her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa mesele biter” vaadinde bulunmuştu. Ancak muhtarlık makamının gereksiz olduğunu düşünen vatandaş, bırakın özel kalemi mevcut muhtarlıkların da kaldırılmasını talep etti.

YILDA 30 MİLYAR LİRA YÜK

Şu an ülke genelinde 50.370 muhtar görev yapıyor. 22.104 lira maaşı olan muhtarların yıllık maliyeti ise 13,4 milyar lirayı buluyor.

Her bir muhtar için ödenen sigorta kesintisi ile muhtarlık binalarının kiraları ve işletme giderleri için de aylık 25 bin lira civarında bir ödenek ayrılıyor. Hâl böyle olunca ortalama 50 bin muhtarın devlete olan yükü yılda 30 milyar lirayı aşıyor.

İşte o taleplerden bazıları:

Tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personeli, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapsın.

Nakit para kullanımına son verilsin.

Bekâr bireylere yönelik psikolojik danışmanlığa dair akademik programlar açılsın.

KEKEMELİĞE İLAÇ

Kekemeliğin iyileştirilmesine yönelik ilaç üretilsin.

Suç mağdurlarına intikam hakkı verilsin.

İstanbul’daki metrobüs hattının yerine havaray sistemine geçilsin.

Sokak düğünleri yasaklansın.

Ruh sağlığı yasası çıkarılsın.

Sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi yönünde düzenleme yapılsın.

Açık alanlarda sigara içilmesi yasaklansın.

Ağabey ve abla hitaplarının aile dışında kullanılması yasaklansın.

KADINLAR DA ASKER OLSUN