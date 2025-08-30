Yediemin otoparkında yangın çıktı! Otomobiller ve motosikletler kül oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıkan yangında kullanılmayan hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet yandı.

ALEVLER HIZLA OTOPARKI SARDI

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ata Mahallesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü.

İhbar üzerine olay yerini itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler otoparkın yanındaki boş araziye de sıçradı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında kullanılmayan hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.