Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
