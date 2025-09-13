Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Mut ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü.

İlgili Haber Takla atan kamyonda yanarak can verdi

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.