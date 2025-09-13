Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin, Mut, Otobüs, Kamyon, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü.

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktıMicrosoft geri adım attı! Teams artık zorunlu olmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf… - 3. SayfaEski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf…17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktı - 3. Sayfa17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktıAkaryakıt istasyonunda dehşet! Tek yumrukla beyin kanaması geçirdi - 3. SayfaTek yumrukla beyin kanaması geçirdiYüzerken başına geldi! Denizde felaketin eşiğinden döndü - 3. SayfaYüzerken başına geldi! Denizde felaketin eşiğinden döndüİETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı - 3. SayfaİETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardGençlere insanlık dışı muamele! Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı - 3. SayfaKonseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...