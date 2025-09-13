Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Takla atan kamyonda yanarak can verdi

- Güncelleme:
Takla atan kamyonda yanarak can verdi
Çınar, Kaza, Kamyon, Yangın, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası çıkan yangında vefat etti. 

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Çınar ilçesine bağlı Belenli Mahallesinde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ 

Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

