Yoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı! İş makinesi dehşet saçtı

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İş makinesi bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı. Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.