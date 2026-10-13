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Yuttukları uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar: 4 kişi tutuklandı

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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüphelinin yutarak midelerinde gizlediği toplam 1 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü şehirlerarası yolda şok uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda durdurulan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutarak midelerinde gizledikleri belirlendi.

155 PARÇA UYUŞTURUCU MİDELERİNDEN ÇIKARILDI

Şüphelilere yönelik yapılan iç beden muayenelerinde, toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 13 bin Türk lirası ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan toplam 7 İran riyali banknotu bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray
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