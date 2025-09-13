Yüzerken başına geldi! Denizde felaketin eşiğinden döndü
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denize giren bir vatandaş, yüzdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Arsuz Deniz Polisi’nin zamanında müdahalesiyle vatandaş hayata döndürüldü.
Olay, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen bir vatandaş aniden fenalaştı.
HEMEN MÜDAHALE ETTİLER
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Arsuz Deniz Polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı denizden çıkardı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
