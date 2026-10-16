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Yüzlerce klima çaldılar! Kentin kabusu olan çete çökertildi

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Hatay'da konutlardan farklı zamanlarda 100 klima dış ünitesi ve 300 klima iç ünitesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'e Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki siteden 7 klima iç ünitesi ve 3 klima dış ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

1 YILDIR SİTEYE DADANMIŞLAR

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, olayın siteden yaklaşık 1 yıldır farklı zamanlarda gerçekleştirilen çok sayıda klima hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

GÖZALTILAR ARASINDA İRAN UYRUKLU ŞAHISLAR DA VAR

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İran uyruklu İ.A.H. ve H.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.E.O., S.K. ve İ.G. isimli 3 şüpheli ise teknik takip sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla kentte yakalandı.

400 KLİMA ÜNİTESİ ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin Gaziantep'teki ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 klima iç ünitesi ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi. Şahısların Hatay'da konutlardan farklı zamanlarda 100 klima dış ünitesi ve 300 klima iç ünitesi çaldığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden İran uyruklu 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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