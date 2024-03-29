Halil Tunçay kimdir? CHP Porsuklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay'ın biyografisi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olan CHP Porsuklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay'ın hayatı merak ediliyor. İşte, detaylar

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan CHP Porsuklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kimdir, nerede ve ne zaman doğdu? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? CHP Porsuklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları araştırdık

HALİL TUNÇAY KİMDİR?

Halil Tunçay, 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babasının Polis memuru olması sebebi ile ilkokul 3. sınıfa kadar Diyarbakır’da ‘Şehit Polis Mehmet Erçin İlköğretim Okulunda okudu, 4. sınıf ve sonrasını Ülker İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise öğrenimini Pursaklar Lisesinden mezun olarak Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında vatani görevini Hakkari Yüksekova’da yaptı.

Halil Tunçay, 1996-2003 yılları arasında Pursaklar Ülkü Ocaklarında ortaöğretim masası başkanı, 2003-2004 Etlik Ülkü Ocakları Bşk Yardımcılığı 2004-2005 yılları arası Ankara Ülkü Ocakları il yönetiminde Üniversitelerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini yerine getirdi.

2007 yılında Pursaklar Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalışan Tunçay, 2010 Yılında Pursaklar Belediyesinden istifa etti ve özel sektöre yöneldi.

Tokat Niksar TOKİ ‘’296 Konut, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ve Kreş’’ projelerinde anahtar teslim Kaba İşler Şefi, İnce İşler Şefi ve Peyzaj Çevre düzenlemesi ile teslim etti.Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ‘’15. Etap’’, ‘’18. Etap’’ ve ‘’341 Villa Konut Teras Evler’’ şantiyelerinde Konut ve Camilerin yapım işlerinde Şeflik yaptı.2012 yılında Yurtdışında Türkmenistan Aşkabat şehrinde ‘’Olimpiyat Kompleksi’’ ve ‘Uluslararası Havalimanı Projeleri’nde Teknik Ofis Şefi ve Şantiye Şefi Unvanları ile çalıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tunçay, İngilizce, Rusça, Azerice ve Türkmence bilmektedir.