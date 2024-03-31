Mehmet Nezir Karabaş kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş'ın biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Bitlis Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Bitlis için vaatleri neler? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul etmeye devam ederken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bitlis'ten aday olan belediye başkan adayı Mehmet Nezir Karabaş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Bitlis halkı seçim vaatleri neler? Mehmet Nezir Karabaş'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatına nasıl başladı? İşte, hayatı ve biyografisi

MEHMET NEZİR KARABAŞ KİMDİR?

Mehmet Nezir Karabaş, 1960 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bitlis’te tamamlayan Karabaş, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü okuyan Karabaş, sendikalarda yöneticilik yaptı. 2007'de Barış ve Demokrasi Partisinden milletvekili seçilen Karabaş, farklı dönemlerde siyasi partilerin çeşitli kademelerinde görev aldı.