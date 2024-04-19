1 milyar seçmen sandık başına gidiyor! Dünyanın en büyük seçimleri başladı

Hindistan'da altı hafta sürecek olan yedi aşamalı devasa seçim başladı. Yaklaşık 970 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor.

Nüfusu yaklaşık 1,5 milyar olan Hindistan'da 19 Nisan'da başlayacak ve altı hafta sürecek olan dev seçim maratonu, 1 Haziran'da tamamlanacak. Ülkede yaklaşık 1 milyar seçmen bulunmakta olup, seçimler bölgesel olarak kademelendirilmiş ve yedi aşamada gerçekleştirilecek. Resmi sonuçlar ise 4 Haziran'da açıklanacak.

Ülke, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri olarak kabul edilmekte olup, seçmenler Hindistan Parlamentosu'nun alt kanadı olan Lok Sabha'nın 543 üyesini seçecek.

Hindistan'da resmi verilere göre, 497 milyon erkek ve 471 milyon kadın olmak üzere toplamda 968 milyon seçmen bulunuyor. Seçmen sayısı, 2019'daki son genel seçimlere kıyasla yüzde 6 oranında bir artış göstermiş durumda. Bu seçimlerde, 18 ila 29 yaş aralığındaki genç seçmen kitlesine 20 milyondan fazla yeni seçmen eklenmiştir.

SEÇİMLERDE 2597 PARTİ YER ALIYOR

Seçim yarışında 6 ulusal parti, 57 eyalet partisi ve oy pusulasında yer alan ancak ulusal Seçim Komisyonu tarafından resmen tanınmak için gerekli koşulları karşılamayan 2,597 küçük parti yer alıyor. Mevcut Başbakan Narendra Modi, bu seçimlerde üçüncü dönemini kazanmayı hedefliyor. Ancak asıl rekabet, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP - Hindistan Halk Partisi) ile muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) arasında gerçekleşecek.

INC, BJP ve Modi'ye karşı daha organize bir muhalefet sunmak amacıyla "Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı" adı altında bölgesel muhalefet hareketleri ile 28 partili bir ittifakın liderliğini üstleniyor.

Anket ve kamuoyu yoklamalarına göre, 2024 seçimlerinden birinci çıkması beklenen Başbakan Modi ve Hindu milliyetçisi partisi BJP, Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Hindu çoğunluğuna hitap etmeleri sayesinde ülkenin en popüler lideri konumunda.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ EKONOMİ SÖZÜ

Ülkesinde ekonomik büyüme planları başlatan Modi, Hindistan'ın 2029 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı sözünü veriyor. Modi liderliğindeki BJP, 2019 seçimlerinde 303 sandalye kazanarak büyük bir zafer elde etmiş ve toplam 353 sandalyeye sahip bir koalisyon kurmuştu. Kongre partisi ise 52 sandalye kazanmış, daha sonra müttefiklerinin katılımıyla meclisteki desteğini 91 sandalyeye yükseltmişti.

MÜSLÜMANLAR AZINLIK DURUMUNDA, HİNDULARLA GERGİNLİK

2019'dan bu yana, Hindular ile Müslüman azınlık arasındaki gerilim ülkede artmış durumda, BJP'nin yeniden seçilmesiyle birlikte. Siyasi muhalifler, BJP'nin aşırı milliyetçi retoriğinin Hindistan Anayasası'nın temeli olan laikliği tehlikeye attığını iddia ediyor.

Kadın hakları savunucusu ve Hindistan Planlama Komisyonu eski üyesi Syeda Hameed, BJP'nin yeniden seçilmesi durumunda Anayasa'nın değiştirilebileceği endişesini taşıyor. Hameed, DW'ye yaptığı açıklamada, "BJP'nin sahip olduğu çoğunlukla birlikte Anayasa'nın değiştirilmesinin ve Hindistan'ın teokratik bir devlete dönüşmesinin tehlikeye girebileceğini net bir şekilde ifade edildi. Endişemiz, Anayasanın değiştirilmesi ve baskının artması" şeklinde konuşuyor.

Muhalefet, BJP hükümetini demokrasiyi geriletmekle suçlarken, işsizlik ve enflasyon gibi sorunları da seçim kampanyası boyunca gündeme getirdi.

Siyasi gözlemciler, BJP'nin on yıldır iktidarda olması ve beş yıl daha iktidarda kalma olasılığının bulunmasını temkinli bir şekilde karşılıyorlar. Modi hükümetinin, Hindistan'ın çok partili demokrasisi ve laikliğine olan bağlılığını zayıflattığı düşünülüyor.