100'den fazla çocuğu var...Telegram'ın CEO’su Durov'un neden tutuklandığı ortaya çıktı

Fransa'da tutuklanan Telegram'ın CEO’su Durov'un neden tutuklandığı ortaya çıktı. Daha önce 100'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu açıklayan Durov,'un çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un, Fransa’da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı. Fransa makamları, Daha önce 100'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu açıklayan Durov,'un çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandığını duyurdu.

ÇOCUK İSTİSMARI, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

Paris Savcısı Laure Beccuau, Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi.

100'DEN FAZLA ÇOCUĞU VAR, DNA KODUNU AÇIKLADI

Dubai'de yaşayan, Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık servetin sahibi olan 39 yaşındaki Durov, 100'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu açıkladı. Telegram mesajında ayrıntıları paylaşan Durov, "çocukların birbirlerini bulmalarını kolaylaştırmak için" DNA kodunu açıklamaya karar verdiğini duyurdu.

Durov, bunun sperm bağışı faaliyetleriyle gerçekleştiğini 12 ülkede 100'den fazla çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı olduğunu söyledi. Durov, en az bir tüp bebek kliniğinde dondurulmuş sperminin hâlâ anonim kullanıma açık olduğunu da sözlerine ekledi.

TAM BİR SAÇMALIK

Telegram tarafından yapılan açıklamada, “Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır” denildi.

RUSYA'NIN MARK ZUCKERBERG'İ

“Rusya'nın Mark Zuckerberg'i” olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.