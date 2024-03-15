103 yaşında ehliyetsiz sürücü! Polisler hayrete düştü, belediye başkanı 'madalya verirdim' dedi

İtalya'da, polis ekiplerinin radarına takılan bir otomobilde yakalanan sürücü herkesi hayrete düşürdü. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 103 yaşındaki sürücüye para cezası verildi, olaya ilişkin konuşan belediye başkanı ise, "Ben olsam madalya verirdim" dedi.

İtalya'nın Ferrara kenti yakınlarında 13 bin nüfuslu bir kasaba olan Bondeno'nun merkezinde polis ekipleri gece saatlerinde bir aracın tehlikeli şekilde sürüldüğünü bildiren bir telefon aldı. Guardian'da yer alan habere göre, olay yerine giden ekipler sürücünün doğum yılını öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

103 YAŞINDA EHLİYETSİZ YAKALANDI

Aracı kullanan Giuseppina Molinari isimli kadının 1920 doğumlu olduğu ortaya çıktı. Polis, Molinari'nin Bondeno'ya gittiğini ve muhtemelen karanlıkta yolunu kaybettiğini söyledi. Molinari'nin ehliyetinin lisansının süresinin iki yıl önce dolduğu bu sebeple de para cezası verildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: MADALYA VERİRDİM

Olaya ilişkin konuşan Ferrara Belediye Başkanı Alan Fabbri ise, "Para cezası yerine madalya verirdim" dedi.

Öte yandan İtalya'da 80 yaşın üzerindeki sürücülerin ehliyetlerini yenilemek için her iki yılda bir sağlık muayenesinden geçmesi gerekiyor.