Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları suçlamaları kabul etti

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları suçlamaları kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
11 Eylül saldırılarının planlayıcıları suçlamaları kabul etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan 3 kişi, ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul etti.

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları arasında yer almakla suçlanan ve 2003 yılından bu yana Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişi, askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre; Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi askeri savcılıkla yapılan görüşmelerin sonucunda anlaşmaya vardı. Açıklamada, anlaşma detaylarının şu anda kamuoyuna duyurulmayacağı belirtildi.

ÖLÜM YERİNE ÖMÜR BOYU HAPSİ KABUL ETTİLER

New York Times (NYT) gazetesi ise savcılığın 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamaya istinaden, söz konusu isimlerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etme karşılığında ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası almayı kabul ettiklerini belirtti.

Habere göre, 2003 yılından bu yana Guantanamo'da tutulan 3 isim, yaklaşık 27 aylık müzakerelerin sonucunda askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerin açtığı davaların sürdüğüne ve bu kişilerin söz konusu anlaşmaya itiraz edebileceklerine dikkat çekildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
CHP'li İlhan Uzgel Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Kimse Erdoğan'a bu tür gönderme yapamaz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, Haniye suikastına cevap vermeye hazır! "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde..." - Dünyaİran, Haniye suikastına cevap vermeye hazırİranlı askeri danışman Milad Bidi İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldü - Dünyaİranlı askeri danışman Milad Bidi Beyrut'ta öldürüldüABD ve İngiltere'den Al Jazeera gazetecisi İsmail El-Gul'u öldüren İsrail hakkında peş peşe açıklama - DünyaABD ve İngiltere'den peş peşe İsrail açıklamasıABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Trump'tan Kamala Harris hakkında dikkat çeken 'siyahi' açıklaması - DünyaTrump'dan çarpıcı iddia: Siyahi olarak bilinmek istiyorMaduro'dan şaşırtan hamle! Muhalefet lideri Machado'ya tutuklama emri - DünyaMaduro'dan şaşırtan hamle! Muhalefet liderine tutuklama emriBM Güvenlik Konseyi Haniye suikastının ardından acil toplandı! İlk açıklama: Ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli - DünyaBM acil koduyla toplandı! ABD ve İngiltere'den ortak suçlama
Sonraki Haber Yükleniyor...