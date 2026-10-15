120 bin sitede büyük tuzak: Reklamla bulaşıp fısıltınızdan veri çaldılar

İsrailli reklam şirketi Discover-Tech'in, sıradan çevrim içi reklamlar üzerinden yüz milyonlarca internet kullanıcısını hedef alan devasa bir casusluk operasyonuna imza attığı ortaya çıktı. Pentagon, NATO ve BM ağlarına kadar sızan skandalın arkasında, Filistin topraklarını ve gazetecileri açık hedef haline getiren İsrailli istihbarat yapıları yer aldı.

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İnternet kullanıcılarının her gün karşılaştığı sıradan reklamların, dünya çapında yürütülen kapsamlı bir gözetim faaliyetinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech, geniş bir reklam ağı üzerinden internet kullanıcılarını takip etti ve bazı hedeflerin cihazlarına casus yazılım yerleştirilmesine yardımcı oldu.

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REKLAMA TIKLAMAK BİLE GEREKMİYORDU

Araştırmacıların tespitlerine göre telefon ve kablosuz kulaklık gibi sıradan ürünlerin reklamlarını kullanan Discover-Tech, reklam ağları aracılığıyla internet kullanıcılarının dijital faaliyetlerini izleyebiliyordu.

Casusluk faaliyetinin gerçekleşmesi için kullanıcıların reklama tıklaması gerekmiyordu. Reklamın ziyaret edilen internet sitesinde yüklenmesi, kullanıcının tespit edilmesi ve takip edilmesi için yeterli olabiliyordu.

Şirketin bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarını ele geçirmeye de çalıştığı belirlendi.

120 BİN İNTERNET SİTESİ, 75 BİN UYGULAMA

Citizen Lab'in araştırmasına göre Discover-Tech reklamları 120 binden fazla internet sitesine ve 75 bin uygulamaya ulaştı.

Confiant'ın kurucu ortaklarından Jerome Dangu, şirketin dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayımladığını açıkladı.

Reklam sektöründeki veri paylaşım mekanizmaları sayesinde kullanıcıların reklamların gösterildiği platformların dışında da takip edilebildiği tespit edildi.

Dangu, "Çok büyük bir ihtimalle yüz milyonlarca insan Discover-Tech'ten etkilenmiştir." dedi.

CASUS YAZILIMLARIN ARKASINDAN İSRAİL ÇIKTI

Araştırmalar, İsrailli Discover-Tech'in reklam ağının başka İsrailli gözetim şirketleri tarafından da kullanıldığını tespit etmiş durumda.

Bunlar arasında ABD hükümetinin 2021 yılında kara listeye aldığı İsrailli casus yazılım şirketi Candiru da bulunuyor.

Citizen Lab ve Confiant'a göre bazı reklamlar, Candiru tarafından geliştirilen casus yazılımların hedef cihazlara yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldı.

FİLİSTİN'DE DİJİTAL GÖZETİM AĞI

Confiant'ın tespitlerine göre Filistin'deki internet siteleri Discover-Tech reklamlarıyla yoğun biçimde hedef alındı.

Jerome Dangu, "Filistin'deki neredeyse herhangi bir siteye —herhangi bir siteye— gittiğinizde bir Discover-Tech reklamıyla karşılaşıyorsunuz. Bu durum onlara bütün bir ülkenin dijital faaliyetleri üzerinde eksiksiz bir görünürlük sağlıyor." ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA'NIN 45 BİLGİSAYARINA SIZDILAR

Citizen Lab, Discover-Tech reklamları üzerinden sunulan Candiru casus yazılımının 2024 ve 2025 yılları arasında Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun 45 Windows cihazını ele geçirmek için kullanıldığını kaydetti.

NATO VE PENTAGON AĞLARINDA DA GÖRÜLDÜ

Casusluk amacıyla kullanılan reklamların ulaştığı ağlar arasında dünyanın en önemli askerî ve diplomatik kurumları da yer aldı.

Confiant'ın araştırmasına göre reklamlar Pentagon, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil yüzlerce hassas ağda gösterildi.

Citizen Lab ise Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Komisyonu ve bir düzineden fazla ülkenin kamu kurumlarına ait ağlarda da söz konusu reklamların görüntülendiğini tespit etti.

Nvidia, Sandisk, Broadcom ve Micron gibi teknoloji şirketlerinin ağları da reklamların ulaştığı yerler arasında bulunuyor.

Ancak reklamların bu kurumların ağlarında görüntülenmesi, söz konusu kurumların sistemlerine casus yazılım bulaştırıldığı anlamına gelmiyor.

GOOGLE VE COMCAST ŞİRKETİ ENGELLEDİ

Araştırmaların ardından Discover-Tech'e karşı peş peşe yaptırımlar uygulandı.

Google, şirketin politikalarını sistematik biçimde ihlal ettiğini belirterek Discover-Tech'i reklam platformlarından çıkardı.

Comcast'in reklam teknolojisi şirketi Beeswax da Discover-Tech'in platforma erişimini sonlandırdı.

Avrupa dijital reklamcılık kuruluşu IAB Europe ise denetimlerde tespit edilen politika ihlalleri nedeniyle şirketin küresel onaylı satıcı statüsünü askıya aldı.

FISILTILARINIZI BİLE DİNLEYEBİLİYORLAR!

Casus yazılımlar yalnızca mesajları ve kişisel bilgileri değil, telefonun mikrofonu üzerinden yapılan konuşmaları da hedef alabiliyor. Pegasus gibi gelişmiş gözetim araçları, cihazın mikrofonunu ve kamerasını kullanarak kullanıcıların özel hayatına erişebiliyor.

Üstelik bazı saldırılarda bağlantıya tıklamak veya dosya indirmek bile gerekmiyor. Mobil reklamlar üzerinden kullanılan yöntemler, telefonlara kullanıcıların haberi olmadan sızılmasına imkan tanıyabiliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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