1350 okul aynı anda kapatıldı! Avrupa ülkesinde kavurucu sıcak dalgası hayatı felç etti

Fransa’da aşırı sıcak hava dalgası hayatı felç etti. Başkent Paris dahil çok sayıda bölgede kırmızı alarm ilan edilirken, 1350 okul aynı anda kapatıldı.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1350 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı. Dün de benzer gerekçeyle 750 okulda eğitime ara verilmişti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini açıkladı. Ülkede gün içinde hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 41 derece olması bekleniyor.

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ÖNLEMLER ARTIYOR

Paris ve çevresinde sıcak havaların etkisiyle artan ozon kirliliği yerel makamları harekete geçirdi. Paris Emniyet Müdürlüğü, belirli araçlar dışındaki tüm araçların trafiğe çıkışını yasakladı. Karardan kamu yararına çalışan araçlar muaf tutuldu. İlgili bölgelerde hız limitleri de düşürüldü.

NÜKLEER SANTRALDE ÜRETİME ARA

Aşırı sıcaklar nedeniyle Tarn-et-Garonne vilayetindeki Golfech Nükleer Santrali'nin bir reaktörünün faaliyetleri 29 Haziran'dan itibaren durduruldu.