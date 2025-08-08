Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yıl sonra gelen ihanet itirafı: Topraklarımızın %20'si Rusya'da!

17 yıl sonra gelen ihanet itirafı: Topraklarımızın %20’si Rusya’da!

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 2008’deki Rusya-Gürcistan Savaşı’nın yıl dönümünde ülkeyi sarsan açıklamalarda bulundu. Kobakhidze, savaşın ardından ülke topraklarının yüzde 20’sinin hâlâ Rus güçlerinin işgali altında olduğunu vurgulayarak, dönemin hükümetini “vatana ihanet” ile suçladı. “O gün ülkemizin kaderi bir avuç ‘ajan’ın eline bırakıldı” diyen Başbakan, eski yönetimin ulusal çıkarlara en ağır darbeyi vurduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 2008’deki savaştan bu yana ülke topraklarının yüzde 20’sinin Rus güçleri tarafından işgal altında olduğunu söyledi. Kobakhidze, dönemin hükümetini vatana ihanetle suçladı.

17. YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENİ

Başbakan İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve hükümet yetkilileri, 2008’deki Rusya-Gürcistan Savaşı’nın yıl dönümünde Tiflis yakınlarındaki Muhatgverdi Kardeşler Mezarlığı’nı ziyaret etti. Savaşta hayatını kaybeden askerler anıldı.

Kobakhidze burada yaptığı konuşmada, “2008’deki savaştan bu yana Gürcistan topraklarının yüzde 20’si yasa dışı olarak Rus güçlerince işgal edilmiştir” dedi.

"BU VATANA İHANETTİR"

Kobakhidze, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve ekibini 2008’de ülkeye ihanet etmekle suçladı. Avrupa Konseyi kararları ve diğer belgelerde savaşın Gürcistan tarafından başlatıldığını gösteren ifadeler bulunduğunu belirten Kobakhidze, “Bu belgeler tartışmasız kanıttır. O zamanki ‘ajan’ hükümet, ülkemizin ulusal çıkarlarına en ağır darbeyi vurmuştur. Bu, vatana ihanettir” diye konuştu.

Başbakan, savaşta 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 2008’de iktidarda olan hükümetin savaşı önlemek için gerekli adımları atmadığını söyledi. “Herkesin vatanı uğruna bu savaşı önlemek gibi bir görevi vardı ama yapılmadı” diyen Kavelaşvili, Gürcü askerlerinin ülkeyi savunmak için hayatlarını feda ettiğini vurguladı.

RUSYA'YA ÇEKİLME ÇAĞRISI

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, Rusya’ya Abhazya ve Güney Osetya’daki askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulundu.

SAVAŞIN ARKA PLANI

1992-1993’te Gürcistan ordusu ile Rusya’nın desteklediği Abhaz ayrılıkçılar arasında 13 ay süren savaş yaşanmıştı. 2008’de patlak veren Güney Osetya Savaşı’nın ardından Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’nın sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

İki ülke arasındaki temaslar, İsviçre’nin arabuluculuğunda sürdürülüyor.

