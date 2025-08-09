Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 2025 yılı "Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül

2025 yılı "Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 yılı &quot;Dünyanın En Çirkin Köpeği&quot; belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, bu yılda birbirinden sevimli dostları ağırladı. 2025 yılının kazananı Petunia isimli köpek oldu. Petunia, elde ettiği birincilikle sahibine de 5 bin dolar ödül kazandırdı.

Bu yılın en çirkin köpek yarışmasının kazananı belli oldu.

Yaklaşık 50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, ırkı ne olursa olsun, büyük ve küçük alışılmadık görünümlü köpekleri ödüllendiriyor. Yarışma, dişsiz, sarkık dilli, tüy sorunları olan, gözleri olmayan, bacakları deforme olmuş ve daha birçok sorun yaşayan köpeklere eşsiz güzelliklerini sergileme fırsatı sunuyor.

Her ne kadar hepsi eğlenceli olsa da, yarışma tüm köpeklerin hatta biraz tuhaf görünenlerin bile ne kadar sevimli ve güzel olduğuna dair önemli bir mesaj veriyor.

YARIŞMACILARIN ÇOĞU BARINAKLARDAN

Yarışma ayrıca, köpekleri bir yetiştiriciden satın almak yerine sahiplenmenin faydalarını da savunuyor. Yarışmacıların çoğu, barınaklardan ve yavru köpek çiftliklerinden gelen kurtarma köpekleri.

2025 yılı "Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül - 1. Resim

BU YILIN BİRİNCİSİ PETUNIA

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasında bu yılın birincisi Petunia oldu. Petunia elde ettiği birincilikle sahibi Shannon Nyman'a 5 bin dolarlık ödülü de kazandırdı.

2025 yılı "Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül - 2. Resim

GEÇEN YILIN KAZANANI OREGON

Geçen yılın kazananı, beşinci denemesinde şampiyonluğu elde eden Pekinez cinsi Oregon olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ev hayali kuranlar dikkat, faizler düşüyor! 2 milyon TL kredinin geri ödemesi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü Trump ve Putin zirvesinde! Yeri ve tarihi belli oldu - DünyaTrump açıkladı, Rusya doğruladı!Dünya gözünü BM’ye çevirdi! 'Gazze' toplantısının günü değişti - DünyaDünya gözünü BM’ye çevirdi! 'Gazze' toplantısının günü değiştiKatil ordusuna dünyadan tepki yağıyor! İsrail, Gazze'yi işgale başladı - DünyaKatil ordusuna dünyadan tepki yağıyor!Trump, Azerbaycan-Ermenistan barışından hemen sonra açıkladı! "Putin ile görüşme popüler bir yerde olacak" - Dünya"Putin ile görüşme popüler bir yerde olacak"Kenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü - DünyaKenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölüTrump, Billy Long'u kovdu! Görevi 2 ay sürdü - DünyaTrump, Billy Long'u kovdu! Görevi 2 ay sürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...