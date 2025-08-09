2025 yılı "Dünyanın En Çirkin Köpeği" belli oldu! İşte sahibine kazandırdığı ödül

Bu yılın en çirkin köpek yarışmasının kazananı belli oldu.

Yaklaşık 50 yıldır düzenlenen "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışması, ırkı ne olursa olsun, büyük ve küçük alışılmadık görünümlü köpekleri ödüllendiriyor. Yarışma, dişsiz, sarkık dilli, tüy sorunları olan, gözleri olmayan, bacakları deforme olmuş ve daha birçok sorun yaşayan köpeklere eşsiz güzelliklerini sergileme fırsatı sunuyor.

İlgili Haber Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı

Her ne kadar hepsi eğlenceli olsa da, yarışma tüm köpeklerin hatta biraz tuhaf görünenlerin bile ne kadar sevimli ve güzel olduğuna dair önemli bir mesaj veriyor.

YARIŞMACILARIN ÇOĞU BARINAKLARDAN

Yarışma ayrıca, köpekleri bir yetiştiriciden satın almak yerine sahiplenmenin faydalarını da savunuyor. Yarışmacıların çoğu, barınaklardan ve yavru köpek çiftliklerinden gelen kurtarma köpekleri.

BU YILIN BİRİNCİSİ PETUNIA

"Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasında bu yılın birincisi Petunia oldu. Petunia elde ettiği birincilikle sahibi Shannon Nyman'a 5 bin dolarlık ödülü de kazandırdı.

GEÇEN YILIN KAZANANI OREGON

Geçen yılın kazananı, beşinci denemesinde şampiyonluğu elde eden Pekinez cinsi Oregon olmuştu.