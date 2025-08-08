Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı

Güncelleme:
Kanada'nın Vancouver kentinde, yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki Pomeranian cinsi köpek, sahibiyle yaşadığı eve giren ayıyı korkutarak kaçırdı. Olaydan habersiz ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına dönerken o anlar kameralara yansıdı. 

Kanada'nın Vancouver kentinde bir garip olay… 'Scout' isimli küçük bir Pomeranian cinsi köpek, evine giren ayıyı korkutarak evden kovaladı.

Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı - 1. Resim

Eve giren ayı, köpeğin mamasını yerken yakalanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki köpeğin kendisinin neredeyse 100 katı ağırlığındaki ayıyı havlayarak evden kaçırmayı başardığı anlar sosyal medyada binlerce kez tıklandı. 

