Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kanada'nın Vancouver kentinde, yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki Pomeranian cinsi köpek, sahibiyle yaşadığı eve giren ayıyı korkutarak kaçırdı. Olaydan habersiz ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına dönerken o anlar kameralara yansıdı.
Kanada'nın Vancouver kentinde bir garip olay… 'Scout' isimli küçük bir Pomeranian cinsi köpek, evine giren ayıyı korkutarak evden kovaladı.
Eve giren ayı, köpeğin mamasını yerken yakalanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki köpeğin kendisinin neredeyse 100 katı ağırlığındaki ayıyı havlayarak evden kaçırmayı başardığı anlar sosyal medyada binlerce kez tıklandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı