Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı

Dehşete düşüren olay, Rusya’da Rodeo Drive Su Parkı'nda yaşandı. Babası, 6 yaşındaki Gleb’i kaydıraktan kaydıktan sonra kucağına aldı.

KAYDIRAKTAN KAYAN KADIN İLE ÇARPIŞTI

Kaydırakların önünden yürümeye devam eden baba ve oğul su kaydırağından kayan bir kadın ile feci şekilde çarpıştı. O sırada her şeyden habersiz olan kadın neye uğradığını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan çocuk acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

KARACİĞERİNDE YIRTIK VE KARIN BOŞLUĞUNDA İÇ KANAMA TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu "karaciğerinin sol lobunda yırtık ve karın boşluğunda iç kanama" olduğu tespit edilen Gleb yoğun bakıma alındı.

Rus yetkililerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, kaydıraktan kayan kadın yerine çocuğun babası suçlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Gleb'in babası, cankurtaranların tüm güvenlik uyarılarını görmezden gelerek, çocuğu kaydırakların çıkışının önünden geçirdi. Sonuç olarak bir çarpışma meydana geldi ve çocuk bedensel yaralar alarak acilen hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.