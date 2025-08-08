Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı

Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir su parkında korku dolu anlar yaşandı. Su kaydırağından kayan bir kadının, Gleb isimli çocuğa çarpması sonucu çocuğun karaciğeri parçalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken talihsiz çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dehşete düşüren olay, Rusya’da  Rodeo Drive Su Parkı'nda yaşandı. Babası, 6 yaşındaki Gleb’i kaydıraktan kaydıktan sonra kucağına aldı.

KAYDIRAKTAN KAYAN KADIN İLE ÇARPIŞTI

Kaydırakların önünden yürümeye devam eden baba ve oğul su kaydırağından kayan bir kadın ile feci şekilde çarpıştı. O sırada her şeyden habersiz olan kadın neye uğradığını şaşırdı.

Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan çocuk acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

KARACİĞERİNDE YIRTIK VE KARIN BOŞLUĞUNDA İÇ KANAMA TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu "karaciğerinin sol lobunda yırtık ve karın boşluğunda iç kanama" olduğu tespit edilen Gleb yoğun bakıma alındı. 

Rus yetkililerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, kaydıraktan kayan kadın yerine çocuğun babası suçlanıyor. 
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Gleb'in babası, cankurtaranların tüm güvenlik uyarılarını görmezden gelerek, çocuğu kaydırakların çıkışının önünden geçirdi.  Sonuç olarak bir çarpışma meydana geldi ve çocuk bedensel yaralar alarak acilen hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir?65 yaşındaki adamın kahreden ölümü! Üzerine düşen yıldırım canından etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk donanması harekete geçti! Rum-Yunan planı saniyeler içinde çöktü - DünyaRum-Yunan planı saniyeler içinde çöktüNijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var - DünyaNijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var"Gazze'nin işgali" onaylandı! İsrailli yetkili asıl niyetlerini açık açık söyledi - DünyaNetanyahu'nun planını açık açık anlattılarTrump duyurdu, Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da "barış anlaşması" imzalayacak - DünyaAliyev ve Paşinyan barış anlaşması imzalayacakYunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı epilepsi krizinden öldü - DünyaAntonis Samaras'ın kızı epilepsi krizinden öldüRusya'dan Kiev'e suçlama: Ukrayna 1.000 esir askerini teslim almıyor - DünyaRusya'dan Kiev'e suçlama: Ukrayna 1.000 esir askerini teslim almıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...