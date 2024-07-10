29 senedir dinmeyen acı! Srebrenitsa’da 14 kurban daha defnedilecek

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülen ve kimliği belirlenen 14 kurban, düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek.

Cenazeler, başkent Saraybosna’dan Potoçari Anıt Mezarlığı’na gözyaşlarıyla yolcu edildi. Cenazeleri taşıyan konvoy, geçen yıllarda olduğu gibi önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve yüzlerce Saraybosnalı, 14 kurbanın cenazesini taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti. Saraybosna’dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna’daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale Pazar Yeri’nde de bir süre duran konvoy, Potoçari bölgesindeki anıt mezarlığına uğurlandı. Cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı’na taşınacak tabutlar, yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HÂLÂ 1.000 KİŞİ KAYIP

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Ancak hâlâ cenazesine ulaşılamayan 1.000’den fazla kişi bulunuyor.