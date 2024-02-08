30 yıl sonra sandık kuruldu! Özgürleşen topraklarda "zafer seçimi"

Azerbaycan'da 6,5 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa sandık kuruldu.

MAHMUT ÖZBAY'IN HABERİ

Azerbaycan’da tarihi cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen yeniden aday olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam yedi aday için sandığa gitti. Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Aliyev ve ailesi Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’de oyunu kullandı.

Bu seçimin en önemli özeliği Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıkların kurulmuş olması. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk defa Azerbaycan'ın bütün topraklarında cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin başşehir olarak kullandığı Hankendi, Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam'da, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullandı.

Türkiye gazetesi olarak, Bakü’ye karayolu ile yaklaşık beş saat uzaklıkta bulunan Ermenistan ve İran sınır hattında bulunan Zengilan’dan tarihi seçimleri takip ettik. Katılımın oldukça yüksek olduğu özgürleştirilen topraklarda mikrofon uzattığımız vatandaşlar gözyaşları içinde duygularını anlattı. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destek için teşekkürlerini ileten Azerbaycanlı gardaşlar şunları söyledi:

"ANNEMDEN YENİ DOĞMUŞ GİBİYİM"

İsmailova Seyyara: Liderimiz Aliyev’e minnettarız. Ermenistan’a esir olduk. Bize yapmadıklarını bırakmadılar. Atamıza verilen bir sözümüz vardı. Sandığa giderek bugün o sözümüzü gerçekleştirdik. Buraların özgürleştirilmesi ile bize dünyalar geri verildi. Annemden yeni doğmuş gibiyiz. Kovulan topraklarımıza bizi tekrar getirerek ‘özgürce yaşayın’ denildi, çok mutluyuz.

"TÜRKİYE DAYANAĞIMIZ OLDU"

Fahredov Seyyare: 30 yılın üstünde hasret kaldığımız yeri 44 günde aldık. Türkiye, burada dayanağımız oldu. Onların sayesinde bugün özgür topraklarımızda oy kullandık. İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’a ömrümün yettiği kadar dua edeceğim. Ölsem şimdi üzülmem. Biz de borcumuzu Aliyev’e ödemek için sandığa koştuk.

"BAŞIMIZ EĞİK GİTTİK, DİK DÖNDÜK"

Ofelya Abdulleyava: 1993’te burası işgal edildi. O zamanlar ailem Bakü’ye yerleştirildi. Sürekli buranın hasretini çekiyorlardı. Özgürleşmesiyle bu topraklara başımız eğik gittik, yüzümüz gülerek şimdi dik döndük. Şimdi o topraklarda sandığa gidiyoruz.

"HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM"

Bahçeliyava Nezrin: Bu duygunun tarihi yok. Yıllardır bu toprakların hayalini kuruyorduk. Azad edilen yerlerde şimdi oy kullanıyoruz. Resmî olarak artık burası bizim diyoruz. Heyecandan yerimde duramıyorum. Bir vatandaş olarak Recep Tayyip Erdoğan bize desteğin ötürü çok teşekkür ediyorum.

"SEÇİLECEK BAŞKANDAN ESKİ GÜNLERİ İSTİYORUZ"

Memedova Gülşen: 8. sınıfta iken Ermenistan’ın bize uyguladığı terör saldırısı sonrası gittik. Vatan hasreti sürekli kalbimizdeydi. Yıllar sonra evlatlarımla birlikte özgür şehirlerimizde oy kullandık. Dönerken burada her yer döküntü idi ama vatan hissiyatı her şeyin üstündedir. Çocukluğum aklıma geliyor ve ağlıyorum. Şehitlerimizden Allah razı olsun. Kanla alınmış bu toprakların şimdi güzelleşmesi lazım. Seçilecek başkandan beklentimiz buraları eski günlerde olduğu gibi ayağa kaldırması. Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız, sizin kardeşliğiniz bizi güçlü ediyor.





ALINAN SON NOKTA

Zengilan 29 Ekim 1993’de Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen son bölge oldu. Komşu bölgelerin işgalinden sonra bölgedeki siviller, yeni bir Hocalı katliamı ihtimalinden korkarak Araz nehri üzerinden İran’a geçmek zorunda kaldı. 20 Ekim 2020’de ise Zengilan şehri işgalden kurtarıldı.