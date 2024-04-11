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400 milyon için buruk bayram

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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400 milyon için buruk bayram

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde 400 milyon Müslüman zulüm görüyor. Birçoğu sürgün yollarında ve mülteci kamplarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Dünya geneli 2 milyardan fazla Müslüman yeni bir bayramın heyecanını yaşıyor. İslam dünyası için mutluluk, barış, kardeşlik duygularının zirve olduğu günlerde bu yıl yine birçok kardeş coğrafya bayrama kan ve gözyaşı ile giriyor. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslüman kanı dökülüyor. Milyonlarca Müslüman sürgün yollarında ve mülteci kamplarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ÇÖZÜM İSLAM’IN SANCAĞI 

Yayınladığı İslam Ülkeleri Ansiklopedisi ile dünya geneli Müslüman nüfusu çok boyutlu olarak inceleyen isimlerden Ahmet Varol “10 Nisan günü ümmet olarak bayram sabahına sevinç ve hüznün olduğu karışık duygularla uyanacağız” dedi. Ahmet Varol, şunları kaydetti: 
Zulmün sistemleştiği bu dönemde insanlık tüm zamanlardan daha çok İslam’ın esenliğine, adaletine ihtiyaç duyuyor. Bizim paramparça olmamız zulmün efendilerine imkân sağlıyor. Efendimizin belirttiği müminler bir tarağın dişleri gibidir ilkesini hâkim kılamadığımız için Gazze, Doğu Türkistan, Kırım, Sudan, Yemen, Keşmir, Suriye, Irak, Somali, Arakan, Patani, Nijerya, Libya, Assam Kongo gibi coğrafyalarda kan ve gözyaşı var. Yaklaşık 400 milyon Müslüman esaret altındayken, bombalanırken ya da sürgün ve mülteci kamplarında ezilirken bayram coşkusu da elbette yarım kalıyor. Şu an topyekûn insanlığın İslam’a ihtiyacı var. Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Suriye’de, Yemen’de, normalleştirilen katliam, sürgün ve işkenceler ancak İslam’ın adalet sancağı ile son bulur.

ESİR TÜRKLER UNUTULMASIN

Kırım Emel Vakfı Başkanı Zafer Karatay, başta işgal altındaki Kırım ve Doğu Türkistan olmak üzere, Çuvaş, İdil-Ural, Başkurt, Kazan Tatarları, Yakut, Tuva, Altay Türklerinden oluşan 50 milyon Türk’ün işgal, esaret ve zulüm altında bir bayram yaşadığını söyledi. Rus işgalindeki Kuzey Kafkasya Müslümanları ve esir Türklerin unutulmaması gerektiğini hatırlatan Karatay “Bu yılki tek tesellimiz Karabağ’ın kurtuluşu. Temennimiz Rus boyunduruğunda hayatta kalma mücadelesi veren diğer esir Türk toplulukların da bayramı hür ve sevinç içerisinde bayram ruhuna uygun, ata topraklarında idrak etmesidir. Kırım Türkleri sürgünün 80. yılını, yeni işgal ve sürgünlerle, yine ata yurdundan uzakta ya da işkence altında geçiriyor” diye konuştu.

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KATLİAMLAR HER YERDE…

En acımasız katliamların yaşandığı Gazze ile birlikte Filistin geneli 7,5 milyon Müslüman bayram sevincinden mahrum kalacak. Bir diğer zulüm coğrafyası Doğu Türkistan’da ise 40 milyon civarında Müslüman-Türk bayramı zulüm altında geçirecek. Bu listeye 2,5 milyon Arakanlı, 15 milyon Suriyeli, 50 milyon Sudanlı, 7 milyon Libyalı, 35 milyon Yemenli, 15 milyon Somalili, 45 milyon Keşmirli, 2 milyon Kongolu, 25 milyon Hindistan-Assamlı, 3 milyon Patanili, 50 milyon Nijeryalı, 50 milyon Rus işgalindeki Türk boylular ve 1 milyon Kırım Türk’ü dâhil edildiğinde 400 milyona yakın Müslüman, Ramazan Bayramı’nı buruk geçirecek.

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ABD'DE BAYRAM ETKİNLİĞİNE SALDIRI

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde  yaşayan müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutlamak için bir araya  geldi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinliğe silahlı saldırı düzenlen- di. Olayda üç kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında müdahale si sonucu beş saldırgan yakalandı. Polis, beş de silah ele geçirdi.

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Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde- ki mülteci kamplarında yaşayan Ara kanlı  Müslümanlar, bayram namazını  kamp alanındaki  bambudan yapılmış  mescitlerde kıldı. Cemaat, bayram  duasına gözyaşları içinde eşlik etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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