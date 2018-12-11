Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti. Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
11.12.2018 - 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi öldü.
Etiketler : kabil,afganistan,haberler,
592886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/592886.aspx
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