Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kastamonu'da tesis edilecek Kuzkaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Araç ilçesine bağlı Aşağı Çobanözü, Kayabaşı, Oycalı ve Saltuklu köylerindeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Muğla'nın Yatağan ile Denizli'nin Honaz ilçeleri arasında inşa edilecek "380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli-4 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ise hattın geçtiği güzergahtaki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

AA'nın haberine göre; kamulaştırma işlemi direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılacak.

Söz konusu enerji iletim hattının geçtiği güzergah Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu, Denizli'nin Babadağ, Sarayköy, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinden oluşuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

DİYANET'İN YURT DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Söz konusu kararla 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Hastanelerdeki stajyer öğrenciler yemek servisinden ücretsiz yararlanacak

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.