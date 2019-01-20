Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Graham “PYD/YPG’nin silahlandırılmasının Türkiye için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Deliller gayet açıktır. Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) meselesini çözmeliyiz” dedi. Graham şunları kaydetti: ABD yönetimin çekilme isteğini anlıyorum. Ama planlı olmayan bir çekilme kaos olur. Başkan Donald Trump’a, Obama’nın yaptığını yapmaması, yani öylece çıkıp gitmemesi konusunda uyardım. ABD’nin çekilmesi üç amaca hizmet etmesi gerekiyor. DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması, İran’ın zaferinin engellenmesi, Türkiye’nin korunması ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) problemin çözülmesi. Çekilirsek ve bunu düzgün yapmazsak Türkiye için bir kâbus oluşturacağımızı Başkan Trump’a söyledim. Obama, YPG’yi silahlandırarak Türkiye için bir kâbus oluşturdu. Trump, çekilmede çok dikkatli olmalı ve bu meseleyi Türkiye’nin kucağına bırakmamalı.

TAMPON BÖLGE OLUŞTURABİLİRİZ

Çekilmenin, DEAŞ’a karşı verilen savaşı sonlandırmayacağını ve yeni bir savaş başlatacağını belirten Graham “Türkiye, bu durumda Suriye’deki silahlı terör unsurlarını temizlemek zorunda kalacak. Bunların bazıları bizim silahlandırdığımız gruplar. YPG unsurlarını buradan uzaklaştıracak Türkiye’nin kendisine tehdit hissetmeyeceği yönünde (ABD Genelkurmay Başkanı) General Joseph Dunford’ın sanırım bir planı var. Bu bölgede Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerini giderecek bir tampon bölge oluşturabiliriz. Bütün bunları yaparken geçmişte bize yardım eden insanların endişelerini de gidermeyi başarmış oluruz. Bunu doğru yapmamız önemli” dedi.

YOL HARİTASI UYGULANMALI

ABD’nin ilk başta Menbiç Yol Haritasını hayata geçirmesi gerektiğini belirten Graham, “Güvenli bölgenin, Menbiç Yol Haritası ortaya konulmadan hayata geçmesinin mümkün değil. Menbiç sürecini doğru şekilde yürütebilirsek, güvenli bölge herkes için kazan-kazan durumunu ortaya çıkaracaktır. Bunlar da ortak devriye, YPG’nin Menbiç’ten uzaklaştırılması, sonrasında Fırat’ın doğusuna uzanan bir tampon bölge” dedi. Plansız bir çekilmede İran’ın kazanacağını, kaybedenin Türkiye ile SDG içinde ABD’yle çalışan YPG dışındaki kişilerin olacağını kaydeden Graham “Ümit ederim ki Trump, DEAŞ’ı ortadan kaldırırken yavaşça Suriye’den çekilir ve bir güven artırıcı tedbir olarak Menbiç Yol Haritasını uygular. Böylece YPG unsurları Menbiç’ten temizlenir ve Türkiye ile çalışarak bölgeyi gerçek halkına teslim edebiliriz. Bunu yapmadan çekilmemiz Türkiye için büyük zorluklar oluşturur. YPG meselesini halletmeden çekilirsek, bunu Türkiye halletmek zorunda kalacak” diye konuştu.