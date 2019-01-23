ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Trump Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı ilan etti!
23.01.2019 - 21:26 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Etiketler : Donald Trump,
599865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599865.aspx
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