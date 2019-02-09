Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için 13'üncü kez sokağa indi. Başkent Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan Sarı Yelekliler, Ulusal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Alınan güvenlik önlemleri dolayısıyla göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, ulusal meclise göstericileri yaklaştırmak istemedi. Göstericiler polise taş atarken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin ateşlediği bir gaz fişeğiyle göstericilerden birinin eline isabet etmesi sonucu elinden yaralanan bir göstericinin elini kaybetme ihtimali olduğu belirtildi. Ulusal meclise yaklaştırılmayan göstericiler, senatoya doğru yürüyüşe geçti. Burada da ulusal meclisin önündekine benzer bir güvenlik ağının olmasından dolayı, cadde ve sokaklara dağılan göstericiler, yer yer çöp bidonlarını ateşe verdi. Bazı arabaları da kundaklayan eylemciler, banka ve kahvehanelerin vitrinlerine zarar verdi. Sık sık polisle karşı karşıya gelen göstericiler, Eyfel Kulesi yakınında da polisle çatıştı. Trafik lambalarını söküp polise atan göstericiler yine bir arabayı ateşe verdi.

“40 yaşında bir adam ülke sorunlarını görmezlikten geliyor”

Gösteriye katılanlar arasında 2 hafta önce polisin attığı gaz fişeğiyle sağ gözünü kaybeden, Sarı Yeleklilerin öncülerinden olan Avukat Jerome Rodriges, eylemlerin devam edeceğini belirterek, “40 yaşında bir adam ülke sorunlarını görmezlikten geliyor. Demokrasiden bihaber, bu adam ne yazık ki ülkenin cumhurbaşkanı, kendi demokrasisini yerleştirmekten yana. Polisin görevi halkın güvenliğini sağlamaktır, polisin görevi göz çıkarmak değildir, Macron halktan daha ne bekliyor? Elbette eyleme devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Paris’te yaklaşık 5 bin kişinin yürüdüğü gösteriler esnasında 14 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.