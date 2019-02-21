Başkent Moskova'da Avrupa İşletmeler Ağı temsilcileriyle bir araya  gelen Lavrov, ABD'nin siyasetini ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile  ilişkilerini değerlendirdi.

Lavrov, NATO'nun Avrupa'da askeri faaliyetlerinin arttığına işaret  ederek, "NATO, genişleme politikasını uygulayarak, Makedonya, Ukrayna ve  Gürcistan'ı kendisine çekmeye çalışıyor." diye konuştu.

ABD'nin INF'den çekilme kararı aldığını hatırlatan Lavrov, "ABD'nin  politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ülkesinin AB ile ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek,  "AB'nin iş adamları, yaptırımlardan bıkmış durumda ve Rusya ile iş birliğini  sürdürmeye hazır. Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi geçen sene yüzde 20  yükselerek yaklaşık 300 milyar doları buldu. AB'nin yaptırımlardan vazgeçmesi  gerekiyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, AB ve Rusya arasında uygulanan vizenin karşılıklı  olarak kolaylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

Rusya'daki Avrupa İşletmeler Ağı Başkanı Johan Vanderplaetse da AB'nin  Rusya ile oluşturduğu istikrarlı pazarı eşit koşullarda koruyacaklarını ifade  etti.